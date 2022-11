Slecht nieuws voor TikTok: Nederlandse privacyzaak gaat door

De rechtbank in Amsterdam heeft groen licht gegeven voor een massaclaim tegen TikTok. Drie claimorganisaties willen het sociale netwerk aanklagen voor privacyschending en eisen miljarden euro's schadevergoeding.

De hoofdvraag was of de rechtszaak in Nederland gevoerd mocht worden. Volgens TikTok kan een Nederlandse rechter de zaak niet behandelen, omdat het bedrijf in Ierland geregistreerd staat.

Ook vond TikTok dat de resultaten van een onderzoek van de Ierse privacywaakhond afgewacht moesten worden. Verder wilde het sociale netwerk dat het Europees Hof van Justitie uitleg zou geven over hoe bepaalde rechtsregels opgevat moeten worden.

Volgens de rechtbank van Amsterdam zijn rechters in Nederland bevoegd om een massaclaim tegen TikTok in behandeling te nemen. De rechtbank ging ook niet mee in de andere verweren. Claimorganisaties Massaschade & Consument, Somi en Take Back Your Privacy mogen daardoor nu een collectieve rechtszaak starten tegen het sociale netwerk.

De drie stichtingen vertegenwoordigen naar eigen zeggen tienduizenden consumenten. Take Back Your Privacy, gesteund door de Consumentenbond, wil 2 miljard euro schade vorderen. Somi claimt 1,4 miljard euro en Massaschade & Consument eist een schadevergoeding van 6 miljard euro.

De drie stichtingen moeten voor het einde van dit jaar laten weten of ze hun massaclaim willen voortzetten. TikTok kan daar in februari 2023 op reageren. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zal naar verwachting pas in 2024 plaatsvinden.

