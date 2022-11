Facebook-moederbedrijf Meta ontslaat 13 procent van personeel

Het techbedrijf worstelt met teleurstellende vooruitzichten. Zo heeft Meta last van flinke concurrentie van andere sociale media, zoals TikTok. Verder pakken de veranderingen in het privacybeleid van Apple ongunstig uit voor het bedrijf. Door deze aanpassingen kan het concern minder gerichte advertenties verkopen. Meta loopt daardoor veel omzet mis.

Ook zijn er zorgen over de afnemende economische groei en de enorme uitgaven aan het metaverse. Dat droomproject van Meta-topman Zuckerberg is een virtuele wereld waarin gebruikers van alles kunnen doen vanuit hun eigen huis.

Het is de eerste keer in het bestaan van Meta dat er een grote ontslagronde is. Het bedrijf heeft ook een kantoor in Amsterdam. Het is nog niet direct duidelijk hoeveel banen hier worden geschrapt.