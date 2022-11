Lancering maanraket met twee dagen uitgesteld vanwege tropische storm

De lancering van de raket waarmee ruimtevaartorganisatie NASA in 2025 weer mensen op de maan wil zetten, is met twee dagen uitgesteld. Door de komst van de tropische storm Nicole kan de raket pas op 16 november de ruimte in.

NASA en de Amerikaanse weerdiensten houden de ontwikkeling van de tropische storm nauwlettend in de gaten. Nicole wint nog steeds aan kracht. Naar verwachting groeit de storm nog uit tot een orkaan van de eerste categorie.

Weersvoorspellingen laten zien dat de orkaan over de ruimtebasis in Florida zal trekken. NASA denkt dat de raket op het lanceerplatform kan blijven staan. Maar als de orkaan nog verder in kracht toeneemt, moet de maanraket in veiligheid gebracht worden.

Vanwege de komst van de orkaan is de lanceerdatum twee dagen opgeschoven. Oorspronkelijk zou de raket op 14 november gelanceerd worden, dat wordt nu 16 november. Als de raket in veiligheid gebracht moet worden, kan de vertraging verder oplopen. Het verplaatsen van de raket kost namelijk acht tot twaalf uur per keer.

NASA probeert de raket al sinds eind augustus de ruimte in te krijgen. Drie eerdere pogingen mislukten door technische problemen. Daarnaast gooide orkaan Ian roet in het eten. Om schade aan de raket te voorkomen, bracht de ruimtevaartorganisatie de raket terug naar de hangar.

We gaan weer naar de maan

De lancering is de eerste missie binnen het Artemis-programma, waarmee de NASA voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan wil zetten. Als generale repetitie moet een ruimtevaartuig zonder mensen aan boord de moeilijke oversteek maken. Die missie draagt de naam Artemis I.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig in ongeveer anderhalve maand richting de maan vliegt. Vervolgens draait het er een paar rondjes omheen, waarna het terug naar aarde komt. Met behulp van parachutes moet de vlucht eindigen in de Grote Oceaan.

De SLS is de krachtigste raket ooit en is speciaal ontwikkeld voor het maanprogramma Artemis. Helemaal boven in die draagraket zit Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is in Europa ontwikkeld. De zonnepanelen die elektriciteit opwekken komen uit Leiden.

