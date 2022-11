Vinkjeschaos op Twitter: nieuw grijs vinkje, zodat je voor het blauwe kunt betalen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twitter gaat officiële accounts van bijvoorbeeld overheden, bedrijven, media en beroemdheden voorzien van een grijs vinkje. Voorheen werd daar een blauw vinkje voor gebruikt, maar die variant is binnenkort voor iedereen te koop.

Het blauwe vinkje geeft straks niet meer weer dat de identiteit van een Twitter-gebruiker geverifieerd is. In plaats daarvan laat het blauwe vinkje zien dat de gebruiker 8 dollar (7,95 euro) per maand betaalt voor het Twitter Blue-abonnement.