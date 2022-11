Disney+ groeit harder dan verwacht en heeft wereldwijd 164 miljoen abonnees

Streamingdienst Disney+ zit concurrent Netflix steeds meer op de hielen. Het klantenbestand van Disney+ groeide afgelopen kwartaal met 12,1 miljoen abonnees. Wereldwijd heeft de videodienst nu 164,2 miljoen kijkers.

Het aantal abonnees is afgelopen kwartaal harder gegroeid dan kenners hadden verwacht. Disney+ loopt daardoor hard in op zijn grootste concurrent. Netflix zag zijn klantenbestand afgelopen kwartaal met 2,4 miljoen gebruikers groeien tot 223 miljoen.

Ondanks het grote aantal abonnees, is Disney+ nog steeds niet winstgevend. In het afgelopen kwartaal maakte de videodienst een verlies van bijna 1,5 miljard dollar. (1,49 miljard euro). Dat was ruim twee keer zo veel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Disney-baas Bob Chapek verwacht dat de videodienst pas in de loop van 2024 winstgevend zal zijn.