Wat gebeurt er met jouw accounts op sociale media als je overlijdt? Grote kans dat je daar niet over hebt nagedacht. "Het blijft voor veel mensen een ver-van-het-bedshow, maar het is belangrijk om het vast te leggen", zeggen uitvaartorganisaties tegen NU.nl.

Concrete cijfers over het aantal mensen dat laat vastleggen wat er met hun sociale media moet gebeuren nadat ze zijn overleden, hebben uitvaartorganisaties niet. Maar DELA en Monuta, twee van de grootste uitvaartorganisaties in Nederland, zeggen beide dat ze hier door de jaren heen geen stijgende lijn in hebben gezien.

Volgens een woordvoerder van DELA, dat onlangs de uitvaartorganisatie Yarden overnam, komt het wel eens voorbij in uitvaartgesprekken. Maar dat is eerder uitzondering dan regel. "Wij merken dat het echt nog in de kinderschoenen staat. Dat terwijl bijna iedereen tegenwoordig op sociale media zit."

Ook Monuta merkt dat maar weinig mensen over dit onderwerp nadenken. "Mensen die ernstig ziek zijn denken er vaker over na. Maar voor mensen die nog vol in het leven staan, is denken aan hun uitvaart ver weg. Laat staan dat ze nadenken over wat er met hun sociale media moet gebeuren als ze er niet meer zijn", zegt een woordvoerder.

Dat ziet ook Monuta-uitvaartverzorger Ruud Heijnekamp. Volgens hem komt het onderwerp meestal pas ter sprake na de begrafenis of crematie. "Vaak worden mensen dan pas geconfronteerd met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld omdat iemand niet weet dat een persoon is overleden en diegene met zijn verjaardag feliciteert op Facebook."

Daarnaast is het moeilijk om accounts offline te krijgen, zegt Heijnekamp. Om een Facebook- of Instagram-account van een overledene te laten verwijderen, moet je bijvoorbeeld een overlijdensakte en bewijs van bevoegdheid aanleveren. Bij Twitter is het zelfs alleen mogelijk om een account te deactiveren, helemaal verwijderen kan niet.

Voorkomen van administratieve rompslomp voor nabestaanden

Zowel DELA als Monuta adviseert mensen een zogenoemde digitale kluis te nemen bij een notaris. Daarin kun je niet alleen vertrouwelijk documenten over jezelf opslaan, maar ook gegevens over je accounts, gebruikersnamen en wachtwoorden. Je bepaalt zelf wie er na jouw overlijden toegang krijgt tot die kluis.