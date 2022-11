Nintendo verkoopt fors minder spelcomputers door aanhoudend tekort aan chips

Nintendo heeft in het afgelopen half jaar 6,68 miljoen Switch-spelcomputers verkocht. Dat is bijna 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De spelcomputerfabrikant heeft veel last van het chiptekort, zegt het bedrijf in de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Met de feestdagen voor de deur probeert Nintendo er alles aan te doen om in de komende weken zoveel mogelijk spelcomputers te verkopen. Dat zal de tegenvallende verkoopcijfers van dit jaar alleen niet goedmaken; Nintendo verlaagt de verkoopverwachting voor het hele jaar met 10 procent tot negentien miljoen stuks.

Wereldwijd hebben veel bedrijven last van het tekort aan chips. Nintendo zegt dat het daardoor minder spelcomputers kan maken.

Er zijn nu drie versies van de Nintendo Switch verkrijgbaar. De nieuwste uitvoering met een oled-beeldscherm werd in de eerste helft van 2022 ruim 3,5 miljoen keer verkocht. De normale versie van de Switch ging 2,2 miljoen keer over de toonbank en de Switch Lite 920.000 keer.

Op het gebied van gameverkoop deed de spelcomputerfabrikant het een stuk beter. Nintendo verkocht in het afgelopen half jaar ruim 95,4 miljoen games, 1,5 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Splatoon 3 was afgelopen jaar erg in trek. Die Nintendo-game werd meer dan 7,9 miljoen keer verkocht. Nintendo Switch Sports en Mario Kart 8 Deluxe gingen respectievelijk 6,2 en 3,1 miljoen keer over de toonbank.

Bedrijfswinst iets beter dan verwacht

Nintendo zag de bedrijfswinst afgelopen kwartaal stijgen naar 118,7 miljard yen (809 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar ging het om 100,2 miljard yen. De prognose van de bedrijfswinst over het hele jaar blijft ongewijzigd op 500 miljard yen.

De spelcomputerfabrikant, die gevestigd is in Kioto, heeft zijn verwachting voor de nettowinst over dit boekjaar verhoogd tot 400 miljard yen. Nintendo profiteert van de zwakkere yen, maar ook van de groei in het aantal games dat verkocht wordt.

De waarde van de Japanse yen staat ten opzichte van de Amerikaanse dollar op het laagste niveau in meer dan dertig jaar. Dat is voordelig voor Nintendo. Het bedrijf haalt 80 procent van zijn omzet buiten Japan. De waardedaling van de yen maakt de producten van het bedrijf goedkoper buiten Japan.

