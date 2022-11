Bevoorrading ruimtestation ISS in gevaar door problemen met ruimtevrachtschip

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderzoekt of een Cygnus-ruimtevaartuig met vracht nog veilig aan het ISS gekoppeld kan worden. Na de lancering van het ruimtevrachtschip is een van de twee zonnepanelen niet uitgevouwen. Daardoor is minder energie beschikbaar.

Het onbemande ruimtevrachtschip is maandag gelanceerd vanuit de Amerikaanse staat Virginia. Ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman, dat het vrachtschip heeft gebouwd, probeert het probleem met het zonnepaneel vanaf de aarde op te lossen.

Volgens het ruimtevaartbedrijf kan het ruimtevrachtschip ook met één zonnepaneel veilig aan het ISS gekoppeld worden. NASA is daar minder zeker van en onderzoekt of het euvel de koppeling in de weg staat.

Het ruimtevrachtschip heeft ruim 4.000 kilo aan bevoorrading aan boord. Het gaat om voedsel, reserveonderdelen en apparatuur voor wetenschappelijk onderzoek in het ISS. Als de NASA alsnog goedkeuring voor de koppeling geeft, komt het ruimtevaartuig woensdag aan bij het ruimtestation.

Nadat de vracht is afgeleverd, wordt het ruimtevrachtschip door de astronauten in het ISS gevuld met afval. Daarna wordt de ruimtependel losgekoppeld. Het ruimtevaartuig verbrandt volledig bij terugkeer in de dampkring van de aarde.

