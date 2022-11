Claimstichting organiseert massaclaim tegen Twitter vanwege 'illegale datahandel'

Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) wil een massaclaim bij Twitter neer gaan leggen. Volgens de stichting hebben duizenden apps de afgelopen jaren illegaal persoonsgegevens uitgewisseld met advertentieplatform MoPub. Dat platform was tot voor kort in eigendom van Twitter.

Twitter en haar advertentieplatform MoPub hadden in Nederland tussen 2013 en 2021 toegang tot de gebruikersgegevens van meer dan 30.000 gratis apps op smartphones en tablets, meldt SDBN. Veel Nederlanders maakten gebruik van deze apps. Volgens SDBN is het echter de vraag in hoeverre die echt gratis waren, want "consumenten betaalden met hun privacy". Daar hebben zij volgens de stichting geen toestemming voor gegeven.

Volgens voorzitter van de stichting Anouk Ruhaak is het klip en klaar dat de privacy van de gebruikers daarmee geschonden is. "Als samenleving moeten we laten zien dat dit onacceptabel is en deze illegale praktijken niet mogen lonen. Met name de aard en schaal van deze inbreuk zijn duizelingwekkend. Het gebeurde jarenlang achter de schermen."

SDBN schat dat ongeveer elf miljoen gebruikers, onder wie ook kinderen, "slachtoffer zijn geworden van deze illegale handel in persoonsgegevens". Omdat zij volgens de stichting niet individueel kunnen opboksen tegen een groot bedrijf als Twitter, eist zij namens de gebruikers nu onder meer een schadevergoeding. Volgens SDBN legden Nederlandse rechters in individuele vergelijkbare zaken vergoedingen op van 250 tot 2500 euro per persoon.

Mocht Twitter niet bereid zijn om de gebruikers daarin tegemoet te komen, dan spant SDBN een rechtszaak aan. appgebruikers die zich gedupeerd voelen kunnen zich melden bij de stichting en hoeven niet te betalen om mee te doen aan de zaak.

