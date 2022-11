Facebook voor de rechter: Nederlanders willen geld voor privacyschending

Delen via E-mail

Krijgen Facebook-gebruikers geld omdat hun privacy is geschonden? Over die vraag buigt de rechtbank Amsterdam zich dinsdagochtend. De inhoudelijke zitting gaat eindelijk door, ondanks pogingen van Facebook om de zaak te remmen.

Daarom hebben beide partijen de handen ineen geslagen om een claim tegen Facebook in te dienen. "Facebook verzamelt meer informatie dan gebruikers vrijwillig aanleveren", zegt de Consumentenbond . "Dat mag niet."

Het gaat bijvoorbeeld over informatie zoals geslacht, religie, seksuele geaardheid en foto's. Die gegevens kunnen gedeeld worden met adverteerders om gepersonaliseerde reclames te laten zien. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde eerder dat Facebook data zonder medeweten van de afzenders verwerkte. Ook was informatie over de werkwijze van Facebook slecht vindbaar.