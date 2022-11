3.700 geheime woonadressen ingezien door systeemfout bij het Kadaster

Het Kadaster, het register waarin het eigendom van alle stukken grond in Nederland is vastgelegd, heeft een datalek gemeld. Door een fout in een systeemupdate zijn geheime woonadressen een maand lang zichtbaar geweest, meldt de Volkskrant

Door de fout konden zakelijke gebruikers van het Kadaster informatie over geheime woonadressen opvragen. Dat was mogelijk tussen 18 september en 11 oktober.

"In deze periode is 3.700 keer informatie opgevraagd over een geheim woonadres", laat een woordvoerder van het Kadaster aan NU.nl weten. "In veel gevallen zullen de gebruikers niet in de gaten hebben gehad dat het om een geheim woonadres ging."

"De informatie is opgevraagd door zakelijke gebruikers, bijvoorbeeld banken of makelaars", vertelt de woordvoerder. "Deze gebruikers waren niet op zoek naar een persoon, maar naar informatie over een stuk grond of gebouw."

Aangezien het Kadaster de gevolgen voor mensen van wie het geheime adres is ingezien niet kan inschatten, zijn ze allemaal per brief geïnformeerd. Ook heeft het register het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.

Geheime en afgeschermde adressen

Nederlanders kunnen bij hun gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) aangeven of hun adres geheim moet blijven. Geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen of voorkomen dat je door een vervelende ex-partner wordt lastiggevallen, kunnen redenen zijn om een geheim adres te hebben. In alle overheidssystemen, dus ook in het Kadaster, staat dan dat het woonadres geheim is.

Het Kadaster maakt onderscheid tussen geheime adressen en afgeschermde adressen. In het laatste geval gaat het om adressen van bijvoorbeeld politici of mensen die voor hun veiligheid moeten vrezen. Afgeschermde adressen zijn in de genoemde periode niet inzichtelijk geweest.

