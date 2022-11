Twitter-account van Eindhovens Dagblad gehackt door Ajax-fans

Het Twitter-account van het Eindhovens Dagblad is zondagavond gehackt door Ajax-fans. Dat gebeurde rond 18.30 uur en is even na 22.15 uur nog steeds niet verholpen. Hoofdredacteur Joris Roes zegt er alles aan te doen om de hack te stoppen.

Het account werd omgedoopt tot 'AJAX FANS'. Ze roepen op tot het stemmen op politieke partijen PVV en Forum voor Democratie. Het overnemen van de account gebeurde vlak voordat de Eredivisie-wedstrijd Ajax-PSV was afgelopen. De Amsterdammers verloren met 1-2.

Roes zegt zich niet druk te maken. "Iedereen weet inmiddels wel dat we gehackt zijn en dat de berichten niet van ons komen. Voor de hackers zal de lol er snel af zijn. Intussen leggen we contact met Twitter en is het even afwachten." Hij zegt geen zicht te hebben op wanneer de hack verholpen is.

De hoofdredacteur liet eerder via Twitter weten dat het dagblad werkt aan het terughalen van het account. "In de tussentijd kunnen gebruikers het profiel ook rapporteren en aangeven dat het profiel gehackt is", schreef de krant in een bericht op de website.

Aanbevolen artikelen