Twitter start met invoering omstreden abonnement

Twitter is begonnen met de invoering van een omstreden abonnementssysteem. Daarmee wil het sociale medium gebruikers onder meer laten betalen voor het blauwe vinkje waarmee ze hun identiteit kunnen laten verifiëren. De nieuwe eigenaar en topman van Twitter Elon Musk krijgt veel kritiek vanwege de invoering van het abonnement.

Sommige gebruikers konden dit weekend de mobiele app updaten. Daardoor komt het abonnement, een nieuwe versie van het al bestaande Twitter Blue, voor 8 dollar (8 euro) per maand beschikbaar. Dat abonnement kostte eerder 5 dollar per maand.

Het verificatievinkje zorgt ervoor dat bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en een aantal journalisten kunnen bewijzen dat een Twitter-account van hen is. Dat moet nepinformatie op het platform tegengaan. Critici zijn het er niet mee eens dat daar nu voor moet worden betaald.

Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe versie van Twitter Blue, meldt directeur productontwikkeling Esther Crawford in een tweet. "Sommige mensen zien updates, omdat we op dit moment tests uitvoeren en aanpassingen doorvoeren."