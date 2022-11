Test ruimtevaartbedrijf om vallende rakettrap te vangen geschrapt wegens defect

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Rocket Lab kon vrijdag een test niet uitvoeren waarbij een helikopter een rakettrap tijdens de afdaling naar de aarde moest opvangen. Technische problemen haalden een streep door de poging.

Rocket Lab deed in mei ook al een poging om een rakettrap op te vangen. Destijds lukte het om de parachute aan de haak te klikken, maar moest de helikopter de rakettrap door "onvoorziene problemen" toch laten vallen in de zee bij Nieuw-Zeeland.

De rakettrap is vrijdag gecontroleerd in de oceaan gevallen. Daar wordt het door Rocket Lab uit zee gehaald. "We gaan deze technische problemen tot de bodem uitzoeken", aldus het bedrijf.

De test is belangrijk om te kijken of de rakettrap op deze manier opnieuw gebruikt kan worden, omdat dit kostenbesparend is. De voorbereidingen namen drie jaar in beslag.