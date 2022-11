Elon Musk beweert dat Twitter veel geld misloopt door boze activisten

De inkomsten van Twitter zijn de afgelopen dagen flink gedaald door activisten, beweert de nieuwe eigenaar en miljardair Elon Musk vrijdag. Grote bedrijven zijn vanwege zijn overname tijdelijk gestopt met adverteren op het sociale medium.

"Twitter heeft een gigantische omzetdaling gehad, als gevolg van activistische groepen die druk uitoefenen op adverteerders, ook al is er niets veranderd aan het toezicht op berichten en hebben we er alles aan gedaan om de activisten tevreden te stellen", schrijft Musk in een tweet. "Dit is gestoord! Ze proberen de vrijheid van meningsuiting in Amerika te vernietigen."

Onder andere autofabrikant Volkswagen last een pauze in van het adverteren op Twitter. Eerder bevestigde voedingsmiddelenproducent General Mills voorlopig geen reclame te maken op de berichtendienst, die voor een groot deel van de omzet afhankelijk is van adverteerders. Ook snackproducent Mondelez en farmaceut Pfizer zouden zijn gestopt met advertenties op Twitter.

Naast zorgen over te losse regelgeving over uitspraken op Twitter, kampen adverteerders ook met onzekerheden over de koers van het bedrijf onder Musk. Veel leidinggevenden bij het techbedrijf zijn vertrokken, onder wie medewerkers van sales- en marketingafdelingen. Daarnaast zouden nog eens 7.500 werknemers hun baan verliezen.

