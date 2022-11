Werknemers nemen afscheid op Twitter na massaontslag door Musk

Wie vrijdag op Twitter de hashtags #OneTeam en #LoveWhereYouWork leest, belandt in een stroom van ontslagen Twitter-medewerkers en sympathisanten. De werknemers steken elkaar een hart onder de riem, reageren op het ontslag en blikken terug op hun tijd bij het platform.

Medewerkers van Twitter hoorden per e-mail of ze mochten blijven of niet, blijkt uit berichtgeving van The Washington Post. Ongeveer de helft van het Twitter-personeel zou na de overname door Elon Musk worden ontslagen om het bedrijf "op het juiste pad te brengen".

Tientallen ontslagen Twitter-werknemers maken op het platform gebruik van hasthags om op het nieuws te reageren. Ook worden emoji's van saluerende poppetjes en blauwe hartjes gedeeld. "Vanmorgen wakker geworden met het nieuws dat mijn tijd bij Twitter erop zit", schrijft een van hen. Anderen zeggen ineens geen toegang meer te hebben tot hun Slack- en e-mailaccounts.

Donderdag bleven veel Twitter-werknemers hangen in Slack om elkaar een hart onder de riem te steken. Totdat hun toegang werd afgesloten, schrijft techjournalist Casey Newton van Platformer op Twitter. "Twitters interne Slack-kanaal is een lange rits aan blauwe hartjes", meldt Wall Street Journal-verslaggever Elizabeth Dwoskin. "Een symbool voor vaarwel."

Manager Joan Deitchman schrijft op Twitter dat haar team is opgeheven. "Het team dat onderzoek deed naar ethische algoritmes is weg. Het is allemaal weg." Privacytopvrouw Lea Kissner zegt trots te zijn op de privacy-, veiligheids- en IT-teams van Twitter. "Jullie hebben geweldig werk gedaan en ik ben er voor jullie."

1:58 Afspelen knop Minder controle en 'spambots': dit wil Elon Musk met Twitter

Team van Nederlandse nieuwsbriefmaker Revue ontslagen

Ook het team van de Nederlander Martijn de Kuijper is ontslagen, meldt hij op Twitter. De Kuijper bedacht nieuwsbriefmaker Revue. Die dienst werd begin vorig jaar door Twitter overgenomen. "Dit voelt als de slechtste uitkomst", schrijft hij op Twitter.

Niet alle ontslagen Twitter-medewerkers zijn van plan het hierbij te laten. Bij de federale rechtbank in San Francisco is een massaklacht ingediend tegen het bedrijf. Volgens de aanklacht had Twitter de werknemers minstens zestig dagen van tevoren moeten informeren over hun ontslag.

Vooralsnog heeft Musk nog geen reactie op zijn Twitter-tijdlijn geplaatst. Ook voormalig directeuren Parag Agrawal en Jack Dorsey hebben niet gereageerd.

Aanbevolen artikelen