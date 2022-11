Resten van Chinese raket ten zuiden van Mexico in de oceaan gevallen

De raket waarmee begin deze week het laatste deel van het Chinese ruimtestation is gelanceerd, is vrijdag boven het zuidelijke deel van de Grote Oceaan teruggekeerd in de dampkring. Een paar brokstukken zijn in de Grote Oceaan gevallen, enkele honderden kilometers ten zuiden van Mexico.

Het grootste deel van de raket is in de dampkring verbrand, meldden de Chinese ruimtevaartautoriteiten. De daling ging ongecontroleerd. China kon er daardoor niet voor zorgen dat de brokstukken van de Long March 5B-draagraket zouden neerkomen op een plek waar geen mensen in de buurt zijn.

Kort voordat de raket terugkeerde in de dampkring vlogen de restanten van de raket over Zuid-Europa. Daarom sloot Spanje tijdelijk delen van het luchtruim. Nederland lag niet in de gevarenzone; de raketonderdelen kwamen niet zo noordelijk.

Het is al de vijfde keer dat een Chinese draagraket ongecontroleerd op aarde neerstort. Dat levert de Chinezen veel internationale kritiek op. Na de lancering van een Long March 5B-raket in mei 2020 stortte een stuk van de raket neer in Ivoorkust. In juli kwam puin van zo'n raket neer in Indonesië en Maleisië.

Rusland en de Verenigde Staten laten terugkerende raketten gecontroleerd neerstorten in onbewoond gebied of in de oceaan. Ruimtevaartbedrijf SpaceX slaagt er zelfs in om raketten gecontroleerd te laten landen voor hergebruik.

China lanceerde maandag het derde en laatste onderdeel van zijn ruimtestation Tiangong ('hemels paleis'). De module heet Mengtian, oftewel 'dromen van de hemel'.

