Op zoek naar een goedkope tablet? Dit zijn de beste voor 250 euro

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Apples iPads zijn dit jaar duurder geworden, maar niet getreurd: wie een tablet in huis wil halen, kan dat ook prima voor hooguit 250 euro.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op Tweakers.

Onderstaande tablets zijn uitgebreid getest, om uit te zoeken welke de beste in hun klasse zijn. Net als bij smartphones zijn de tablets in deze categorie gek genoeg het compleetst. Het overgrote deel heeft nog een koptelefoonaansluiting en een geheugenkaartlezer aan boord.

De resolutie is meestal full hd, maar er zijn hier en daar uitschieters naar boven en beneden. De achterzijde van de apparaten is in de meeste gevallen van plastic.