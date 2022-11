Spanje sluit korte tijd het luchtruim vanwege neerstortende Chinese raket

Het luchtruim in Noord-Spanje is vrijdagochtend preventief gesloten vanwege een neerstortende Chinese raket . Tussen 9.38 en 10.10 uur mogen er geen vliegtuigen door het luchtruim vliegen. Daardoor vertrekken en landen er tijdelijk ook geen vliegtuigen van luchthavens, waaronder Barcelona.

Omdat de raket over het Spaanse grondgebied vliegt, is het luchtruim uit voorzorg gesloten. Dat wil niet zeggen dat de Spaanse autoriteiten verwachten dat de raket in Spanje zal neerstorten. De autoriteiten nemen wel het zekere voor het onzekere.

Door de sluiting van het luchtruim boven de Spaanse regio Catalonië kunnen tijdelijk geen vluchten vertrekken of landen op de luchthavens van Barcelona, Reus en Tarragona. Een woordvoerder van het vliegveld van Barcelona (El Prat) bevestigde de sluiting tegenover NU.nl. Veel vluchten zijn daardoor vertraagd. Rond 10.45 uur ging het luchtruim weer open. De dienstregeling is wel ernstig verstoord.

Verwacht wordt dat de Chinese raket rond 12.20 uur neerstort, meldt Aerospace. Maar helemaal zeker is dat nog niet. Het kan ook eerder of veel later gebeuren. Daardoor is ook niet te voorspellen waar de raket zal neerstorten.