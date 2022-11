Apple laat nog meer iPhone 14-toestellen in India maken

Apple heeft ervoor gezorgd dat er er nog meer iPhone 14-toestellen gemaakt kunnen worden in India. Fabrieken in China kunnen niet genoeg iPhones in elkaar zetten door het strenge coronabeleid.

Ook de Taiwanese elektronicafabrikant Pegatron is in India begonnen met de productie van Apples nieuwste smartphonemodel, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het is de tweede fabriek die de iPhone 14 buiten China produceert.

Eerder dit jaar begon de Pegatron-fabriek in India al met de productie van de iPhone 12. Er werken ruim zevenduizend mensen in de fabriek. Het gebeurt vaker dat Pegatron bestellingen van Apple krijgt voor de productie van zijn telefoons.

Het eveneens Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn, de belangrijkste fabrikant van iPhones, startte al in september met het maken van de iPhone 14 in de Zuid-Indiase stad Chennai. Die productie vond voorheen vooral plaats in China.

Maar vanwege Amerikaanse sancties tegen China, bedoeld om de economische macht terug te dringen, ging Apple op zoek naar alternatieven. Ook het strikte coronabeleid van de Chinese overheid maakt het voor Apple moeilijk om de productie in China draaiende te houden.

Wel zijn er hindernissen voor Apple. De meeste iPhone-onderdelen worden namelijk nog altijd geproduceerd in China. Om de toestellen in elkaar te kunnen zetten, moeten de onderdelen daarom eerst naar India worden verzonden.

