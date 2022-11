Werknemers Twitter vechten massaontslag aan bij de rechter

Werknemers van Twitter slepen het bedrijf voor de rechter vanwege het aangekondigde massaontslag. Daarbij verliest bijna de helft van de 7.500 werknemers zijn baan. Volgens de werknemers is het ontslag in strijd met de wet.

Bij de federale rechtbank van San Francisco is een zogeheten classaction rechtszaak ingediend. De aanklacht is gebaseerd op een federale wet op de aanpassing en omscholing van werknemers, kortweg WARN Act genaamd. Deze verbiedt grote bedrijven om werknemers massaal te ontslaan zonder ze ten minste zestig dagen van tevoren te informeren.

In een e-mail aan het Twitter-personeel heeft Musk aangekondigd dat er massaontslagen gaan vallen. Volgens het schrijven, dat in handen is van The Washington Post, wordt vrijdag bekendgemaakt wie zijn of haar baan kwijtraakt.