Opnieuw zal een Chinese raket ongecontroleerd op aarde neerstorten

De Long March 5B draagraket waarmee begin deze week het laatste deel van het Chinese ruimtestation is gelanceerd, gaat ongecontroleerd neerstorten op aarde. De crash wordt in de komende dagen verwacht, meldt The Washington Post . De kans bestaat zelfs dat de raket vandaag al neer zal storten.

Bij zijn terugkeer in de dampkring zal de raket niet volledig verbranden. Daar is de raket te groot en te zwaar voor. De raket is 57 meter hoog en weegt 22 ton, evenveel als 22 personenauto's. Verwacht wordt dat 10 tot 40 procent van de raket als brokstukken zullen neerstorten.

Het gebied waarin de raket kan neerstorten bevindt zich in een brede band langs de evenaar. Het grootste deel van het gebied bestaat uit oceanen, maar brokstukken kunnen ook op land terecht komen. In het risicogebied woont 88 procent van de totale wereldbevolking.

De kans dat een mens wordt geraakt door het Chinese ruimtepuin ligt tussen de één op 230 en één op 1.000. Dat is een veel groter risico dan internationale normen. Die stellen dat de kans dat ruimtepuin slachtoffers maakt niet meer dan één op 10.000 mag zijn.

Het is al de vijfde keer dat een Chinese draagraket ongecontroleerd op aarde neerstort. Dat levert de Chinezen veel internationale kritiek op.

Na een lancering van een Long March 5B-raket in mei 2020 stortte een stuk van de raket neer in Ivoorkust in Afrika. In juli kwam er puin van zo'n raket neer in Indonesië en Maleisië.

Rusland en de Verenigde Staten laten terugkerende raketten gecontroleerd neerstorten in onbewoond gebied of in de oceaan. Ruimtevaartbedrijf SpaceX slaagt er zelfs in om raketten gecontroleerd te laten landen voor hergebruik.

