Musk kondigt massaontslagen Twitter aan in e-mail aan personeel

In een e-mail aan het personeel van Twitter heeft de nieuwe eigenaar Elon Musk donderdag aangekondigd dat er massaontslagen gaan vallen. De e-mail is in handen van The Washington Post . Daarin staat dat vrijdag bekend wordt gemaakt wie hun baan kwijtraakt.

"Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen", valt volgens The Washington Post in de e-mail te lezen. Dit is nodig "om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren", aldus de e-mail.