Musk kondigt massaontslagen bij Twitter aan in e-mail aan personeel

De nieuwe eigenaar Elon Musk heeft donderdag in een e-mail aan het personeel van Twitter aangekondigd dat er massaontslagen gaan vallen. De e-mail is in handen van The Washington Post . Daarin staat dat vrijdag bekend wordt gemaakt wie hun baan kwijtraken.

Bronnen lieten eerder aan persbureau Bloomberg weten dat Musk zo'n 3.700 van de 7.500 personeelsleden wil ontslaan nu hij de eigenaar van de berichtendienst is.

"Team, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen", is volgens The Washington Post in de e-mail te lezen. Dit is nodig "om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren".

Bronnen meldden donderdag aan persbureau Reuters dat Musk er door adviseurs op is gewezen dat het bedrijf kostenbesparingen van omgerekend zo'n 1 tot 3 miljoen euro per dag moet doorvoeren.

Volgens The New York Times is Musk niet alleen genoodzaakt de kosten te drukken bij het bedrijf dat hij vorige week heeft overgenomen, maar moeten ook de opbrengsten omhoog. Er worden onder meer plannen gemaakt om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde video's, schrijft de Amerikaanse krant.

De rijkste persoon ter wereld, die ook de leiding heeft bij vier andere bedrijven, waaronder autofabrikant Tesla, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman van het bedrijf te kunnen worden.

