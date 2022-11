Brussel wil dat Airbnb data over gebruikers en verblijven met overheden deelt

Autoriteiten in Amsterdam, Parijs, New York en andere steden die populair zijn bij toeristen, geven Airbnb de schuld van het verergeren van woningtekorten in hun steden. Daardoor zouden inwoners met lagere inkomens zijn verdreven.

Airbnb heeft de afgelopen jaren zelf al geprobeerd die zorgen weg te nemen. Dat deed het platform door het aantal dagen per jaar dat woningen in grote steden verhuurd kunnen worden te beperken. Maar verschillende landen twijfelen of deze maatregel voldoende is.