Apps van de week: De dood leren accepteren via een game

Kijk al je favoriete Britse zenders via NLZIET en leer de dood accepteren met een nieuwe game. Dit zijn de apps van de week.

Mastodon

De populairste app van de week is zonder twijfel die van Mastodon. Nu Elon Musk de nieuwe baas van Twitter is, slaan duizenden gebruikers hun vleugels uit en zoeken ze hun heil bij deze dienst.

Op Mastodon heten berichten geen tweets, maar toots. En er zijn meer verschillen met Twitter. Zo is er niet één plek waar berichtjes worden gedeeld, maar zijn er talloze verschillende eilandjes met elk eigen gebruikers, regels en taal. Maar als je jezelf inschrijft op één zo'n eiland, kun je toch mensen op andere eilanden volgen.

Volgens Mastodon krijgt de dienst tienduizenden nieuwe gebruikers per dag. Dat is te merken doordat de app vaak erg traag reageert. Omdat de officiële app wordt gemaakt door een relatief kleine partij, zijn er minder vaak updates dan bij Twitter.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Download Mastodon voor Android of iOS (gratis)

How to Say Goodbye

De game How to Say Goodbye geeft je een origineel kijkje in de reis die je doormaakt nadat je gestorven bent. Als spook kom je terecht in een wereld vol andere spoken. Samen gaan jullie op pad om de vrienden van deze spoken te vinden, want die zijn gevangengenomen door een tovenaar.

De game gaat over het accepteren van de dood en verder gaan. Dat vertelt How to Say Goodbye in de vorm van puzzels, waarin je in elk level de spoken naar de uitgang moet leiden door de ondergrond te bewegen. Daarbij moeten gevaarlijke geesten worden ontweken, want die willen vooral niet dat je jouw overlijden verwerkt.

How to Say Goodbye valt niet alleen op door het verhaal, maar ook door de bijzondere stijl. De makers zijn geïnspireerd door tekeningen in Franse en Scandinavische kinderboeken.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Download How to Say Goodbye voor Android of iOS (4,99 euro)

NLZIET

Streamingdienst NLZIET breidt de mogelijkheden uit met meer televisiezenders. Voorheen kon je via de app alleen Nederlandse zenders live kijken of terugkijken, maar nu worden ook Britse zenders geïntroduceerd.

Er zijn in totaal tien nieuwe zenders toegevoegd, waaronder vijf BBC-zenders: BBC First, BBC One, BBC Two, BBC Entertainment en BBC World News. Daarnaast zijn de programma's van onder meer HISTORY Channel en E! Entertainment terug te kijken.

BBC One en BBC Two zijn alleen te livestreamen, terwijl de programma's van de andere zenders tot een week oud terug te kijken zijn.

Voor de nieuwe zenders moet je wel een nieuw abonnement afsluiten. NLZIET Extra kost 9,95 euro per maand. Een standaard abonnement op NLZIET kost nu 7,95 euro per maand.

Foto: NLZiet

Download NLZIET voor Android of iOS (gratis)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen