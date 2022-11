Lifehack: Zo koppel je je gedeelde Netflix-accounts los

Wil je je eigen profiel loskoppelen van een gedeeld Netflix-account om zelf een abonnement af te sluiten? Hier leggen we uit hoe je dat doet.

Het delen van een Netflix-account was lange tijd de gewoonste zaak van de wereld. Niet alleen met mensen in je huishouden, maar ook met vrienden, familieleden en geliefden die heel ergens anders wonen. Het is een mooie manier om geld te besparen. En makkelijk geregeld, want je hoeft alleen je wachtwoord af te geven.



Het gaat wel in tegen de gebruiksvoorwaarden van Netflix, maar daar trad het bedrijf nooit tegen op. Begin volgend jaar komt daar verandering in. Het streamingbedrijf is het zat dat meerdere mensen films en series kijken op één abonnement, waardoor het een hoop inkomsten misloopt. Alleen al in Nederland liften ruim 800.000 huishoudens mee op het account van iemand anders.



Er kunnen ook andere redenen zijn waarom het tijd wordt voor een eigen account. Wie weet vertrek je binnenkort uit je ouderlijk huis. Of je relatie is net uit en je wilt geen profiel meer delen met je ex.