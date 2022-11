WhatsApp gaat strijd aan met Nextdoor met nieuwe functies in groepsgesprekken

Delen via E-mail

WhatsApp gaat groepsgesprekken veranderen om het voorbeeld van communityapps zoals Nextdoor en Discord te volgen. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt in een blog . Gebruikers kunnen binnenkort bijvoorbeeld een groepsgesprek opsplitsen. Daarnaast kunnen ze groepsgesprekken ook onder een overkoepelende groep hangen.

Groepsgesprekken worden steeds vaker gebruikt voor buurtpreventie of voor ouders van schoolgaande kinderen. Een school kan binnenkort bijvoorbeeld een overkoepelende groep aanmaken voor de groepsgesprekken van ieder leerjaar. Bij buurtpreventie kunnen gebruikers de losse buurtpreventiegroepen onder een overkoepelende groep hangen.

Het wordt ook mogelijk om in een WhatsApp-groep een kleine subgroep aan te maken. Mensen in die subgroep kunnen met elkaar communiceren zonder dat de hele groep daar last van heeft.