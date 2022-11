Vijf verdachten gearresteerd vanwege handel in valse coronabewijzen

Delen via E-mail

De politie heeft vijf personen aangehouden op verdenking van handel in valse coronabewijzen. Daarmee hebben de verdachten volgens de politie tienduizenden euro's verdiend.

Er werden huiszoekingen gedaan in acht woningen in De Rijp, Amsterdam, Amstelveen, Almere en Utrecht. De aangehouden verdachten zijn vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 22 tot 37 jaar. Naar drie andere verdachten wordt nog uitgekeken.