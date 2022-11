Nieuwe virtualrealitybril voor PlayStation 5 wordt duurder dan spelcomputer zelf

De nieuwe virtualrealitybril voor de PlayStation 5 verschijnt op 22 februari 2023 en gaat 599 euro kosten, meldt Sony . Daarmee is de headset duurder dan de gameconsole zelf, die verkrijgbaar is vanaf 450 euro.

Sony kondigde de VR2-headset begin dit jaar aan tijdens techbeurs CES in Las Vegas. In mei liet het techbedrijf weten dat er minstens twintig games met de bril gespeeld kunnen worden. Afgelopen zomer liet Sony al doorschemeren dat de bril begin volgend jaar zou verschijnen.

De PlayStation VR2-headset volgt de eerste PlayStation VR op, die in 2016 verscheen en werkte met de PlayStation 4. Als spelers de bril opzetten, worden ze in een virtuele gamewereld geplaatst. Ze kunnen om zich heen kijken door hun hoofd te draaien en hun handen gebruiken om bijvoorbeeld deuren te openen of te schieten.

De bril krijgt twee oledschermen met een resolutie van 2.000 bij 2.040 pixels per oog. Dat moet zorgen voor veel scherpere beelden dan bij zijn voorganger (960 bij 1.080 pixels per oog). Ook het gezichtsveld is wijder geworden: van zo'n 100 graden naar 110 graden.

De VR2 kan 90 tot 120 keer per seconde beelden verversen, wat zorgt voor een natuurlijke kijkervaring. Dat moet voorkomen dat spelers misselijk worden. Als beelden en bewegingen niet synchroon lopen, krijgen mensen last van hun evenwichtsorgaan.

Vier camera's volgen bewegingen en de ogen

Verder zijn er vier camera's op de headset geplaatst om bewegingen te registreren. De VR2 kan ook de ogen van de spelers registreren, zodat de bril weet welke beelden scherpgesteld moeten worden.

Het standaard pakket van de VR2 bestaat uit de headset, twee PS VR2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon. Voor 50 euro meer ontvangen kopers een voucher voor het spel Horizon Call of the Mountain. Die game is speciaal voor de nieuwe VR-headset ontwikkeld.

Sony gaat de VR2-headset in Nederland verkopen via de online winkel van PlayStation. Mensen die de headset in de voorverkoop aanschaffen, ontvangen hem op 22 februari 2023.

