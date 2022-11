Bibliotheek Rotterdam doet aangifte van diefstal persoonsgegevens na hack

Delen via E-mail

Bij de cyberaanval op de bibliotheek van Rotterdam zijn vorige maand ook gegevens van klanten gestolen. Er is aangifte gedaan bij de politie. Ook heeft de bibliotheek de hack gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gedupeerde klanten hebben een mail ontvangen van de bibliotheek. Daarin staat dat de daders mogelijk namen, adressen, lidmaatschapsnummers en bankrekeningnummers in handen hebben gekregen. Kwaadwillenden kunnen die informatie gebruiken voor identiteitsdiefstal of financiële fraude.

"Tijdens het inrichten van een nieuw onderdeel van onze digitale systemen waren we tijdelijk kwetsbaarder, zonder dat wij ons daarvan bewust waren", meldt Bibliotheek Rotterdam.

Het is niet bekend of de digitale gijzeling is geslaagd en hoeveel losgeld de daders eisten, maar de bibliotheek zegt dat er goede back-ups waren. Daardoor konden de systemen opnieuw worden opgebouwd.