Nieuwe storing bij ING na uren verholpen, klanten kunnen weer geld overboeken

Klanten van de ING hadden woensdag voor de tweede keer deze week last van een storing. Het was urenlang niet mogelijk om iDEAL-betalingen te doen. Ook geld overboeken via internetbankieren werkte niet. Mobiel betalen werkte volgens de bank nog wel.

Het ging volgens ING om een interne softwarestoring. Die ontstond rond 11.00 uur. Rond 18.30 uur waren de problemen verholpen.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat de fout verband houdt met de problemen van eerder deze week.

ING-klanten hadden maandagmiddag en aan het begin van maandagavond al enkele uren te maken met een storing. Toen konden ze tijdelijk onder meer geen overschrijvingen doen. Ook waren er problemen met iDEAL-betalingen en betaalverzoeken. Volgens ING kwam dat door een storing in de hardware.

