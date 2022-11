Activisten gebruiken willekeurige Instagram-video van NOS voor protest

"We zijn van de actie op de hoogte en hebben inmiddels de reactiemogelijkheid onder deze post uitgeschakeld", zegt een woordvoerder van de NOS tegen NU.nl. "We weten niet wie achter de actie zit. Of dit een protestactie is of een beïnvloedingscampagne, doet er wat ons betreft niet zozeer toe. Vaak vloeien die ook in elkaar over."