Twitter wil gebruikers laten betalen voor het bekijken van video's

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twitter moet minder afhankelijk worden van inkomsten uit advertenties, vindt nieuwe eigenaar Elon Musk. Daarom liggen er plannen om Twitter-gebruikers te laten betalen om video's op het sociale medium te kunnen bekijken.

Zowel Twitter als de maker van de video kan geld verdienen door Twitter-gebruikers te laten betalen voor video's. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post , die plannen daarvoor inzag. Makers van video's kunnen die achter een betaalmuur plaatsen en kiezen welk bedrag gebruikers moeten betalen. Een deel van de omzet uit video's gaat naar Twitter.

Musk vindt al langer dat Twitter te afhankelijk is van advertentie-inkomsten. Hij wil daarom ook de abonnementsdienst Twitter Blue aanpassen. Die gaat van 5 dollar (5,06 euro) naar 8 dollar per maand.

Betalende klanten krijgen een blauw vinkje, kondigde Musk aan in een reeks tweets. Nu is dat blauwe vinkje voorbehouden aan mensen en organisaties waarvan het bedrijf gecheckt heeft dat ze echt die persoon of organisatie zijn.