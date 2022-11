Nederlanders verbruiken meer mobiele data, maar minder belminuten en sms'jes

Nederlanders hebben in het tweede kwartaal van dit jaar gezamenlijk 403 miljoen gigabyte aan mobiele data verbruikt. Dat is 15 procent meer dan in het kwartaal ervoor. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar Telecommonitor

Het verbruik van mobiele data stijgt doordat consumenten steeds vaker kiezen voor een abonnement met alleen internet. Zij kunnen bellen via bel- en chatapps als WhatsApp. Het telefoongesprek wordt dan via de mobiele internetverbinding gevoerd. In het tweede kwartaal bevatten 895.000 van de 21,3 miljoen abonnementen alleen internet.

Dat consumenten steeds meer via een mobiele internetverbinding doen, blijkt ook uit de afname van het aantal verbruikte belminuten en verstuurde sms-berichten. Nederlanders belden in het tweede kwartaal bij elkaar 10,4 miljard minuten. Dat is 9 procent minder dan in het eerste kwartaal. Het aantal verzonden sms-berichten daalde met 5 procent naar 577 miljoen.

Het mobiele dataverkeer groeit volgens de ACM ook doordat er steeds meer slimme apparaten een mobiele verbinding kunnen maken om informatie te verzenden. Voorbeelden daarvan zijn slimme rookmelders, alarmsystemen en energiemeters.

Er zijn inmiddels meer dan veertien miljoen mobiele aansluitingen voor slimme apparaten. In het tweede kwartaal zijn er 570.000 van dit soort apparaten bij gekomen.

Glasvezel ongelijk over het land verdeeld

De ACM publiceert in de Telecommonitor ook cijfers over internetverbindingen voor thuis. De toezichthouder maakt zich zorgen, omdat de beschikbaarheid van glasvezel nog ongelijkmatig is verdeeld over Nederland. Het probleem doet zich niet alleen in landelijke gebieden voor, maar ook in dichtbevolkte gebieden in de Randstad.

De verschillen per regio zijn ontstaan doordat het aanleggen van een glasvezelnetwerk hoge investeringen vergt. Netwerkbedrijven leggen glasvezel aan waar ze verwachten die investeringen te kunnen terugverdienen. Op plekken waar al andere snelle netwerken zijn, zoals de tv-kabel van Ziggo, is er minder vraag naar glasvezel.

Overigens verwacht de ACM in de komende jaren een inhaalslag. Er is volgens de toezichthouder een soort wedloop tussen glasvezelbedrijven om als eerste een wijk of plaats van glasvezel te kunnen voorzien.

Aanbevolen artikelen