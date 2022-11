Falcon Heavy-raket voor het eerst in drie jaar gelanceerd voor geheime missie

Ruimtevaartbedrijf SpaceX is er voor de vierde keer in geslaagd zijn Falcon Heavy-raket te lanceren en weer op aarde te laten landen. De raket bracht een geheime lading van de United States Space Force, het ruimteonderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten, naar de ruimte.

Het was de eerste keer in drie jaar dat de Falcon Heavy-raket werd gelanceerd. De laatste keer dat de raket werd gebruikt was in 2019.

Net als bij andere raketten van SpaceX kunnen delen van de Falcon Heavy-raket hergebruikt worden. Nadat de raket zijn geheime lading in de ruimte had gebracht, landden de buitenste twee rakettrappen weer op aarde. Het was voor SpaceX de 150e en 151e keer dat rakettrappen met succes landden.

De centrale rakettrap van de Falcon Heavy-raket is bij de lancering verloren gegaan. Dat was volgens planning. Op die manier was er meer brandstof beschikbaar om de zware lading in de juiste baan om de aarde te krijgen.

