SpaceX wil in december eerste ruimtevlucht maken met grootste raket ter wereld

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ruimtevaartbedrijf SpaceX wil begin december de eerste ruimtevlucht uitvoeren met zijn gigantische Starship-raket, meldt persbureau Reuters . De raket heeft een belangrijke rol in de geplande maanmissies van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De Starship-raket is de grootste raket ter wereld en vernoemd naar het 50 meter hoge bovenste deel. Dat is het gedeelte waarmee ruimtereizen gemaakt kunnen worden. Het onderste deel is de Super Heavy rakettrap van 69 meter hoog waarmee Starship gelanceerd kan worden.