EU voert nieuwe wet in om macht van techbedrijven te beteugelen

De Europese Unie heeft dinsdag een nieuwe wet ingevoerd die de macht van grote technologiebedrijven moet inperken. De nieuwe regels moeten er onder meer voor zorgen dat gebruikers van verschillende chatdiensten met elkaar kunnen praten. Daarnaast moeten ze de privacy van gebruikers beter beschermen.

Verder mogen de techplatforms onder de nieuwe regels niet langer van ontwikkelaars eisen dat ze gebruikmaken van bepaalde diensten om in een appwinkel te mogen staan. Daarbij gaat het onder meer over betaaldiensten. Nu lopen veel betalingen via diensten van Apple of Google als gebruikers apps uit hun winkels downloaden. Straks moeten klanten ook direct aan ontwikkelaars kunnen betalen.