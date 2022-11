Musk zet chefs van ontwikkelingsteam Twitter op straat

Elon Musk is na zijn overname van Twitter begonnen aan een grote schoonmaak. De miljardair zette eerder al de raad van bestuur van het socialemediaplatform op straat. Nu haalt Musk ook de bezem door het productontwikkelingsteam.

Musk, de rijkste persoon ter wereld, heeft ook de leiding bij autofabrikant Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX, tunnelbouwer The Boring Company en neurotechnologiebedrijf Neuralink. Hij stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf. Volgens bronnen wint hij advies in over goede vervangers bij vrienden uit zijn periode bij betalingsverwerker PayPal.

Medeoprichter en oud-topman van Twitter Jack Dorsey heeft volop vertrouwen in de aanpak van Musk. Hij houdt een belang in het bedrijf.

Daarnaast laat hij achttien miljoen beursgenoteerde aandelen, met een waarde van zo'n 978 miljoen dollar (zo'n 985 miljoen euro), van Twitter overgaan in X Holdings. Dat is het bedrijf waarmee Musk de controle over Twitter kreeg nadat het socialemediaplatform van de beurs was gehaald.