Storing volgens Instagram opgelost, gebruikers klagen nog steeds over problemen

Onder het bericht van Instagram dat alle problemen zijn opgelost, regent het dinsdagnacht klachten. "Mijn account is nog steeds zonder reden uitgeschakeld" en "mijn account is terug maar ik kan niet inloggen", schrijven mensen op Twitter.

Of de klachten nog te maken hebben met de storing van maandag is onduidelijk. Volgens Instagram kwamen die problemen door een "bug" die ervoor zorgde dat mensen in verschillende delen van de wereld niet konden inloggen. "We hebben deze bug nu opgelost", schrijft Instagram.