Internetbankieren en app van ING getroffen door een storing

Klanten van de ING Bank hebben al een groot deel van de middag problemen met internetbankieren en de app van ING. Er is sprake van een storing, zo heeft de bank via Twitter bevestigd.

De problemen bij ING zijn volgens de website Allestoringen iets na 15.00 uur begonnen. De problemen zijn tot nu toe niet opgelost. Via Twitter laat de bank weten "hard te werken aan een oplossing".



Door de storing kunnen klanten niet inloggen op internetbankieren of in de app van ING. Ook ervaren klanten problemen met het doen van iDEAL-betalingen.