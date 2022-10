Twitter belooft zich ook na overname aan Europese regels te blijven houden

Twitter zal zich ook onder het bewind van Elon Musk aan de Europese regels blijven houden. Die schrijven voor dat het sociale medium moet optreden tegen haatzaaien, racisme, de verspreiding van nepnieuws en illegale content.

Musk had het beklinken van de overname van Twitter vorige week gevierd met de tweet "de vogel is vrijgelaten". Volgens Breton moet Musk zich niet te veel illusies maken. "In Europa zal de vogel volgens onze regels vliegen", twitterde de Fransman in een reactie hierop.