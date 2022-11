Mensen die Musk mijden op Twitter, melden zich op Mastodon

De naam Mastodon gonst de afgelopen dagen over het internet. Het relatief kleine sociale netwerk bestaat al jaren, maar heeft de wind in de zeilen nu Twitter in handen is van Elon Musk.

Critici zijn bang dat er op Twitter meer ruimte komt voor haatberichten en extremisme, nu Musk de zaak heeft overgenomen. De miljardair heeft grote plannen met het netwerk en wil een aantal dingen veranderen, waardoor gebruikers meer vrijheid van meningsuiting krijgen. Zo zou de controle op berichten minder streng worden dan nu het geval is.

Al dagen is Mastodon een veelbesproken onderwerp op Twitter. Het zijn vooral mensen die Twitter zeggen te verlaten, of in elk geval zeggen ook actief te zijn op Mastodon. Dat platform lijkt hét aangewezen Twitter-alternatief, omdat het in de basis al erg op de dienst lijkt.

Net als op Twitter toont Mastodon een praktisch oneindige stroom berichten van mensen die je volgt. Die verschijnen op chronologische volgorde boven elkaar. Ook kun je berichten delen en als favoriet aanmerken.

Verschillende servers komen bij elkaar

Maar er zijn ook belangrijke verschillen met Twitter. Mastodon is de overkoepelende dienst die afzonderlijke servers met elkaar verbindt. Als je begint met Mastodon, kies je zelf bij welke server je je aansluit. Dit is je startpunt, vervolgens kun je ook gewoon berichten zien van mensen die lid zijn van andere servers.

Toch is het kiezen van een server niet helemaal onbelangrijk. Het staat iedereen vrij een server op te richten en daarvoor zijn eigen regels op te stellen. In 2019 kwam Mastodon in het nieuws toen het extreemrechtse netwerk Gab een eigen Mastodon-server in het leven riep.

Mensen die lid zijn van een server waarop extreemrechtse berichten niet welkom zijn, zien die berichten als het goed is niet dankzij moderatoren van hun eigen server. Maar hoe professioneel de controle op Mastodon is, is onduidelijk. Overigens heeft Twitter zich ook aan de wet te houden. Aanzetten tot geweld en racisme is daarom ook niet welkom onder Musk.

Mastodon is als platform zelf niet verantwoordelijk voor de inhoud van verschillende servers. Dat betekent dat er meer ruimte is voor allerlei soorten berichten. Met goede moderatie worden bepaalde stromingen wel buitengesloten. Via de officiële Mastodon-pagina wordt alleen doorverwezen naar servers waarop racisme, seksisme en transfobie niet welkom zijn.

Tienduizenden nieuwe gebruikers

Mastodon bestaat al sinds 2016, maar wist nooit zoveel bezoekers te trekken als Twitter en Facebook. Sinds Musk Twitter overnam, weten meer mensen het netwerk te vinden.

Mastodon meldde afgelopen zondag op Twitter dat er alleen op zaterdag al 70.000 nieuwe mensen bij kwamen. Dat was de dag nadat de overname door Musk rond was. De Duitse Mastodon-oprichter Eugen Rochko schrijft dat de afgelopen dagen erg zwaar waren. "Het is fijn om te zien dat je werk eindelijk serieus genomen wordt door het algemene publiek. Maar de werkdagen van twaalf tot veertien uur om alles in goede banen te leiden waren allesbehalve prettig."

De toename van nieuwe gebruikers zorgde ook voor flink wat druk op de Mastodon-servers, meldt de app. Maandelijks trekt Mastodon inmiddels ruim 496.000 gebruikers.

Eerder

Aanbevolen artikelen