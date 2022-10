Klaar met Twitter nu Elon Musk de baas is? Dit zijn de alternatieven

De spanning bij Twitteraars loopt op naarmate meer maatregelen van de nieuwe directeur Elon Musk naar buiten lekken. Voor wie het sociale netwerk de rug toe wil keren, zetten we een paar alternatieven op een rij.

Mastodon

Sociaal netwerk Mastodon bestaat al sinds 2016 en duikt sindsdien vaak op in lijsten met Twitter-alternatieven. Geen wonder, want qua gebruikerservaring lijken de twee erg op elkaar. Je hebt een lange, chronologische tijdlijn met berichten van mensen die je volgt.

Mastodon onderscheidt zich door de technologie aan de achterkant. Het is namelijk niet één simpele website, maar een netwerk aan servers waar leden zich bij kunnen aanmelden. Je kunt een account maken op de officiële Mastodon.social-server, of eentje opzoeken die gaat over kunst, muziek, technologie of andere onderwerpen die je interesseren.

Die server is je thuishonk, vanaf waar je ook kunt praten met mensen op andere servers. Daarnaast kun je een account altijd later nog verhuizen. Omdat iedereen een eigen server kan maken en beheren, zijn je gegevens niet meteen in handen van één groot techbedrijf.

Zo ziet Mastodon eruit. Foto: Mastodon

Cohost

Cohost lijkt in gebruik ook erg op Twitter, maar onderscheidt zich met zijn aanpak. Zo belooft de dienst om je nooit te volgen of gegevens te verkopen voor reclames, en is er geen algoritme dat berichten aan je voorschotelt. In plaats daarvan wordt alles chronologisch getoond.

Cohost leunt op donaties van gebruikers. Later wil het sociale netwerk ook de mogelijkheid bieden om gebruikers een fooi te geven of een betaald abonnement te nemen, waarbij de dienst een deel van de opbrengst ontvangt.

Medium

Voor wie Twitter vooral gebruikt om interessante artikelen te vinden, biedt de website Medium een alternatief. Dit blogplatform biedt iedereen een plek om langere artikelen te schrijven, die vervolgens op de voorpagina worden gebundeld.

Net als op Twitter kun je gebruikers volgen, zodat je meteen weet wanneer iemand een nieuw bericht heeft geplaatst. Daarnaast heeft de site een 'For You'-overzicht, waarbij een algoritme verhalen voorschotelt die je wellicht wil lezen.

Reddit

Reddit zit net wat anders in elkaar dan Twitter: je volgt er niet mensen, maar pagina's over je favoriete onderwerpen, waarna je op een persoonlijke voorpagina de populairste berichten daarover gebundeld ziet staan. Daarmee is het wel een goede optie voor Twitteraars die bijvoorbeeld graag over bijvoorbeeld een specifieke sport of tv-serie willen lezen. Er is ook een pagina over Nederland, die meer dan 700.000 leden telt.

Reddit leunt zwaar op de zogeheten 'upvotes': iedereen kan berichten en reacties een duimpje omhoog of omlaag gegeven, waarna op basis hiervan een zogeheten 'karma-score' wordt berekend. Hoe hoger die score, hoe hoger iets op Reddit wordt getoond.

Bij Reddit abonneer je je op groepen over je favoriete onderwerpen. Foto: Reddit

Discord

De chatapp Discord groeit de afgelopen jaren flink in populariteit. Ook deze pakt het anders aan dan Twitter, maar voorziet wel in dezelfde behoefte: het is een plek om met gelijkgestemden over je favoriete onderwerpen te praten. Discord begon ooit als een dienst voor gamers, maar richt zich inmiddels op een breder publiek.

Groepen bestaan uit meerdere chatkanalen, maar beheerders kunnen ook fora maken waar je langzamer met elkaar kunt discussiëren. Daarnaast biedt de app een optie om via audio met elkaar te praten.

De dienst bestaat uit tal van losse servers, waarvan iedereen er eentje kan maken. Dat kan een kleine chatgroep voor bijvoorbeeld je voetbalclub zijn, maar er bestaan ook Discord-groepen die bestaan uit duizenden leden. Op de website van Discord staat een overzicht met populaire servers.

