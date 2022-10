China lanceert laatste onderdeel van eigen ruimtestation

Delen via E-mail

China heeft het derde en laatste grote onderdeel van zijn eigen ruimtestation gelanceerd. De module moet later vandaag bij het ruimtestation aankomen.

China is sinds een paar jaar bezig met de bouw van Tiangong. De naam van het ruimtestation betekent 'Hemels Paleis'.

Het eerste onderdeel ging vorig jaar de ruimte in. Dat heet Tianhe, oftewel 'Hemelse Harmonie'. Afgelopen juli volgde het onderdeel Wentian ('Zoektocht naar de hemel'). Het deel dat maandag is gelanceerd, heet Mengtian ('Dromen van de hemel').

Samen draaien ze op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde. Dat is ongeveer op dezelfde hoogte als het veel grotere internationale ruimtestation ISS.

In Mengtian zit onder meer een atoomklok. Volgens China is de klok bijzonder nauwkeurig: in een miljard jaar zou die nog geen seconde achterlopen.