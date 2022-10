Telefoon oud-premier Truss mogelijk gehackt door Russische geheim agenten

Delen via E-mail

Britse oppositiepartijen willen opheldering over een mogelijke hack van de privételefoon van oud-premier Liz Truss. Geheim agenten die werkten voor de Russische president Vladimir Poetin zouden de smartphone zijn binnengedrongen, meldt Daily Mail zaterdag.

Cyberspionnen hadden volgens de Britse krant toegang tot "uiterst geheime details" van besprekingen met internationale bondgenoten. Ook konden ze privéberichten bekijken die Truss uitwisselde met haar goede vriend Kwasi Kwarteng. Hij werd later heel even minister van Financiën.

De onderschepte boodschappen aan buitenlandse collega's gingen volgens Daily Mail onder meer over de oorlog in Oekraïne, inclusief informatie over wapenleveranties.