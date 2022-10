Elon Musk wil adviesraad voor Twitter en rating voor tweets introduceren

Twitter-gebruikers kunnen in de toekomst zelf kiezen welke rating ze hun tweets geven. Ook komt er een adviesraad die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en het blokkeren van accounts, heeft nieuwe eigenaar Elon Musk dit weekend aangekondigd.

De rijkste man ter wereld kondigde ook aan dat Twitter een adviesraad krijgt die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en blokkades van accounts. Musk wil dat er mensen met allerlei verschillende standpunten plaatsnemen in die raad.

Twitter zal geen grote beslissingen nemen over de inhoud van tweets zonder dat de nieuwe raad daar een uitspraak over heeft gedaan, zegt Musk. Dan gaat het bijvoorbeeld over welke inhoud niet mag op Twitter, maar ook of bepaalde tweets een tijdelijke verbanning van Twitter kunnen opleveren.