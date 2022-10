Autofabrikant GM stopt tijdelijk met adverteren op Twitter na overname door Musk

De Amerikaanse autobouwer General Motors stopt tijdelijk met advertenties op Twitter. Dat besluit is genomen omdat het sociale medium is overgenomen door Elon Musk, die ook topman van Tesla is.

De grootste Amerikaanse autofabrikant meldt dat er gesprekken worden gevoerd met Twitter, "om te weten te komen in welke richting het platform zich onder zijn nieuwe eigenaar zal bewegen".

Volgens GM is dat de normale gang van zaken. "Zoals altijd bij een aanzienlijke verandering bij een mediaplatform, hebben we onze betaalde advertenties tijdelijk stopgezet."

Er is veel te doen over de overname van Twitter door Musk. Zo wordt gespeculeerd dat hij de regels wil versoepelen en dat hij Donald Trump opnieuw wil toelaten. De oud-president van de VS was verbannen omdat hij zou hebben opgeroepen tot geweld en de bestorming van het Capitool zou hebben aangemoedigd.

"Humor is voortaan legaal op Twitter", twitterde Musk vrijdag.

Twitter krijgt ook een adviesraad die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en blokkades van accounts, zei Musk. De rijkste man ter wereld wil dat mensen met allerlei verschillende standpunten plaatsnemen in die raad.

1:58 Afspelen knop Minder controle en 'spambots': dit wil Elon Musk met Twitter

Eerder

Aanbevolen artikelen