Netflix gaat abonnees laten merken dat delen inloggegevens niet oké is

De tijd dat je eenvoudig een Netflix-account kon delen met vrienden en familie is binnenkort voorbij. De streamingdienst gaat dat vanaf 2023 namelijk stukken moeilijker maken.

Netflix loopt veel omzet mis door gebruikers die hun account delen. In Nederland hebben 3,2 miljoen huishoudens een abonnement op Netflix, meldt Telecompaper aan NU.nl. Volgens de marktonderzoeker wordt 26 procent van alle Netflix-accounts in ons land gedeeld met mensen buiten het eigen huishouden.

Dat betekent dat alleen al in Nederland ruim 800.000 huishoudens meeliften op andermans account. Daardoor loopt Netflix minimaal 6,6 miljoen euro per maand aan omzet mis.

Wereldwijd is het probleem nog veel groter. Volgens Netflix deelden in het eerste kwartaal van dit jaar 100 miljoen van de in totaal 220 miljoen abonnees hun account met mensen buiten het huishouden.

Als al die mensen zelf voor Netflix zouden betalen, had de streamingdienst minstens een half miljard euro omzet extra per maand. En dat geld heeft het videoplatform naar eigen zeggen hard nodig om te blijven investeren in nieuwe content.

Wil jij betalen voor meelifters op je account?

In de voorwaarden van Netflix staat dat het account alleen in het eigen huishouden mag worden gebruikt. Toch kneep het platform de afgelopen jaren een oogje toe. Maar daar komt nu verandering in.

Netflix moet wel voorzichtig te werk gaan bij de aanpak van meelifters. Een te harde aanpak kan ertoe leiden dat veel mensen hun abonnement opzeggen. En dat wil het bedrijf natuurlijk voorkomen.

In plaats van streng te handhaven op het verbod, lijkt Netflix te willen inzetten op een soort afkoopregeling. Door een bedrag van waarschijnlijk 3 of 4 euro per maand te betalen, kunnen abonnees hun account legaal delen met anderen. Daarvoor roept Netflix subaccounts in het leven: een account voor iemand buiten het eigen huishouden.

De vraag is of Nederlanders hun accountgegevens nog willen delen als ze voor een ander moeten betalen. Netflix hoopt dat mensen die meeliften op een account van een ander zelf een abonnement nemen. Om overstappen te stimuleren is het sinds kort mogelijk om een Netflix-profiel over te zetten naar een ander account.

