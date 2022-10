SpaceX stoft Falcon Heavy-raket af met motortest

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

SpaceX heeft voor het eerst sinds drie jaar zijn Falcon Heavy-raket uit het stof getrokken. De raket moet op 1 november een geheime vracht naar de ruimte gaan brengen.

In voorbereiding op de lancering heeft SpaceX een motortest gedaan. Tijdens deze zogenaamde 'static fire'-test zijn de motoren van de eerste rakettrap opgestart, terwijl de raket aan het lanceerplatform verankerd was. De test verliep succesvol.

Daarmee is de raket volgens SpaceX klaar voor de eerste missie in drie jaar. Het wordt de eerste keer dat de Falcon Heavy-raket een geheime lading naar de ruimte gaat brengen. De lancering vindt plaats in opdracht van de United States Space Force.